TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 10:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091915
BIST
10:325.593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 83,95
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:3218,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:3220,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:321.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BFREN
|4.323,00
|11.689.392
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|48.459.542
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|13.788.822
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|4.764.579
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,75
|30.558.421
|% -5,98
|
|PRDGS
|9,46
|46.767.319
|% -5,40
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.506.187
|% -3,88
|
|AYCES
|117,30
|1.637.512
|% -3,85
|
|ASELS
|64,25
|1.410.974.067
|% 3,38
|
|THYAO
|142,90
|1.033.565.636
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|783.778.793
|% 3,85
|
|SISE
|44,06
|691.013.594
|% 2,66
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|KRDMD
|18,35
|536.330.246
|% 2,00
|
|PETKM
|20,16
|572.488.410
|% 1,00
|
|SKBNK
|3,11
|82.030.266
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,91
|331.684.493
|% 1,10
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7193
|18,7279
|% 0,14
|
|Euro
|19,9994
|20,0192
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5288
|22,6417
|% -0,05
|
|Frank
|20,1556
|20,2771
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,08
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|