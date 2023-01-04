TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 09:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092953
BIST
12:315.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -33,27
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:3118,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:3120,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0700
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0100
En Düşük
19,9700
12:311.122,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 16,46
|Açılış
|: 1.122,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:31
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|10.924.811
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.779.180
|% 9,94
|
|KONYA
|4.162,90
|304.088.291
|% 9,63
|
|ULUSE
|225,00
|53.641.299
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.264.554
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.101.305
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,45
|4.732.505
|% -9,21
|
|SANEL
|21,00
|14.162.392
|% -7,33
|
|EKGYO
|9,53
|4.890.565.850
|% 1,17
|
|EREGL
|42,64
|4.626.674.632
|% 0,95
|
|THYAO
|146,10
|3.222.854.342
|% -0,88
|
|ASELS
|66,80
|3.142.733.576
|% -3,33
|
|ENKAI
|35,50
|2.723.155.365
|% 1,31
|
|EKGYO
|9,53
|4.890.565.850
|% 1,17
|
|KRDMD
|19,17
|2.583.105.918
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,84
|1.485.805.778
|% 0,94
|
|EREGL
|42,64
|4.626.674.632
|% 0,95
|
|ISCTR
|12,90
|1.383.801.445
|% 1,82
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7411
|18,7471
|% 0,14
|
|Euro
|20,0000
|20,0100
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5527
|22,6658
|% 0,95
|
|Frank
|20,1582
|20,2797
|% 1,22
|
|Riyal
|4,9712
|4,9962
|% 0,18
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,91
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,59
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.565
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.663
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-1,66
|