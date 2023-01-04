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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

04.01.2023 09:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092953


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Önceki Kapanış :  5.627  
En Yüksek
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5.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 6,05 3.260.056 % 10,00  
QNBFL 130,90 403.696 % 10,00  
EYGYO 22,90 10.924.811 % 9,99  
VERUS 118,30 30.779.180 % 9,94  
KONYA 4.162,90 304.088.291 % 9,63  
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12:31 Alış Satış %  
Dolar 18,7411 18,7471 % 0,14  
Euro 20,0000 20,0100 % 0,35  
Sterlin 22,5527 22,6658 % 0,95  
Frank 20,1582 20,2797 % 1,22  
Riyal 4,9712 4,9962 % 0,18  
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12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 23,91  
Altın Gr. 1.121 1.121 15,59  
Cumhuriyet 7.527 7.640 56,00  
Tam 7.565 7.626 51,00  
Yarım 3.663 3.728 25,00  
Çeyrek 1.837 1.864 13,00  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 0,37  
Gümüş Gr. 14,62 14,64 0,21  
B. Petrol 80,44 80,44 -1,66  
Seans Raporu 12:31
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