TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2023 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon pay alım-satım işlemlerinin durdurulması hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112638
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0876
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.128,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.127,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,8342
|% 0,02
|
|Euro
|20,1298
|20,1368
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,7373
|22,8513
|% -0,02
|
|Frank
|20,3191
|20,4415
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.128
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.621
|7.667
|-28,00
|
|Yarım
|3.723
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,89
|