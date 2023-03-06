TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120415BIST