TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2023 18:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125953
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
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5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1492
|Açılış
|: 20,4500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3400
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20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 26,05
|Açılış
|: 1.198,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0056
|19,0111
|% 0,11
|
|Euro
|20,2762
|20,2881
|% 0,74
|
|Sterlin
|23,0673
|23,1830
|% 0,54
|
|Frank
|20,3839
|20,5067
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0447
|5,0700
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|42,12
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,10
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.032
|8.127
|141,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.988
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,28
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-2,00
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