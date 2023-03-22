TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2023 17:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127048
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0592
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.192,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0383
|19,0416
|% 0,11
|
|Euro
|20,5494
|20,5567
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,2313
|23,3478
|% 0,23
|
|Frank
|20,5496
|20,6734
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|5,60
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.064
|8.164
|40,00
|
|Yarım
|3.953
|3.995
|19,00
|
|Çeyrek
|1.977
|1.997
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,17
|
|B. Petrol
|75,91
|75,91
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO