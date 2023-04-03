TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart 2023 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131107BIST