TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2023 16:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136883
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 5.128
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|Önceki Kapanış
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5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3143
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,6850
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|Önceki Kapanış
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19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2054
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 21,5800
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|Önceki Kapanış
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21,2569
En Düşük
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18:051.247,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 1.247,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3096
|19,3134
|% 0,15
|
|Euro
|21,2052
|21,2125
|% 0,88
|
|Sterlin
|23,9847
|24,1050
|% 0,33
|
|Frank
|21,4355
|21,5646
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1321
|5,1578
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
|
|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
|