TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 12:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139630
BIST
13:275.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,48
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2719,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2722,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1400
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
22,0100
En Düşük
21,9000
13:271.249,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.249,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:27
|BRSAN
|133,10
|281.787.133
|% 10,00
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|TRGYO
|14,88
|101.139.773
|% 8,85
|
|BRKO
|4,49
|1.035.116
|% 8,45
|
|GLYHO
|8,42
|204.214.811
|% 7,95
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|AYCES
|82,15
|16.776.568
|% -4,81
|
|ATEKS
|81,45
|7.288.441
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,48
|11.548.068
|% -4,13
|
|BALAT
|16,00
|792.096
|% -3,90
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|THYAO
|136,20
|2.202.459.622
|% 0,37
|
|KOZAA
|49,58
|2.114.039.927
|% 0,08
|
|ASELS
|52,45
|939.000.300
|% 0,77
|
|EREGL
|35,04
|915.825.229
|% -0,28
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|EKGYO
|6,79
|463.521.606
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|672.204.363
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,26
|538.040.592
|% 1,08
|
|DZGYO
|3,30
|136.693.871
|% 6,80
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3911
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|22,0000
|22,0100
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,0443
|24,1649
|% 0,58
|
|Frank
|21,5524
|21,6823
|% 0,37
|
|Riyal
|5,1570
|5,1829
|% 0,15
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|