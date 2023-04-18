TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 12:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139633
BIST
13:295.052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,16
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.043
13:2919,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
13:2921,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1273
|Açılış
|: 22,0100
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
En Düşük
21,1634
13:291.249,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.249,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BRSAN
|133,10
|281.787.133
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.508.659
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.565.119
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|TRGYO
|14,88
|101.139.773
|% 8,85
|
|IMASM
|57,15
|43.179.174
|% -9,91
|
|LIDER
|101,30
|36.667.215
|% -6,20
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|62.631.699
|% -5,90
|
|AYCES
|82,15
|16.776.568
|% -4,81
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|THYAO
|136,20
|2.202.459.622
|% 0,37
|
|KOZAA
|49,58
|2.114.039.927
|% 0,08
|
|ASELS
|52,45
|939.000.300
|% 0,77
|
|EREGL
|35,04
|915.825.229
|% -0,28
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|EKGYO
|6,79
|463.521.606
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|672.204.363
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,26
|538.040.592
|% 1,08
|
|DZGYO
|3,30
|136.693.871
|% 6,80
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3911
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,3004
|21,3211
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0427
|24,1632
|% 0,57
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1823
|% 0,14
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|9,25
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,38
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.830
|8.956
|18,00
|
|Yarım
|4.313
|4.378
|9,00
|
|Çeyrek
|2.156
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,12
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