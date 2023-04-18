TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 12:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139636
BIST
13:285.053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,10
|Açılış
|: 5.076
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|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.043
13:2819,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
13:2821,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1293
|Açılış
|: 22,0100
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
En Düşük
21,1634
13:281.249,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.249,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BRSAN
|133,10
|281.579.763
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.484.237
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.545.704
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|TRGYO
|14,85
|101.063.919
|% 8,63
|
|IMASM
|57,15
|43.175.745
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|62.164.935
|% -5,69
|
|LIDER
|102,00
|36.604.765
|% -5,56
|
|AYCES
|82,00
|16.742.862
|% -4,98
|
|KOZAL
|25,04
|4.650.615.121
|% 1,62
|
|THYAO
|136,20
|2.196.507.576
|% 0,37
|
|KOZAA
|49,86
|2.085.093.065
|% 0,65
|
|ASELS
|52,50
|936.338.153
|% 0,86
|
|EREGL
|35,04
|913.686.631
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,04
|4.650.615.121
|% 1,62
|
|EKGYO
|6,79
|463.460.604
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,04
|671.699.900
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,26
|538.023.751
|% 1,08
|
|DZGYO
|3,30
|136.550.973
|% 6,80
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3911
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,3004
|21,3211
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0375
|24,1580
|% 0,55
|
|Frank
|21,5494
|21,6792
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,08
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.810
|8.929
|-9,00
|
|Yarım
|4.303
|4.365
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.182
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|