TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.05.2023 13:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 25/04/2023 tarihinde "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)‘ seviyesinden ‘A+ (tr) seviyesine revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144424
BIST
15:474.611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,59
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4719,4686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4721,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0132
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:471.243,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.243,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:45
|GRTRK
|25,74
|7.257.239
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|11.891.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.626.500
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|23.819.109
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.837.870
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.594.605
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,80
|17.003.922
|% -9,24
|
|SAMAT
|26,28
|37.110.740
|% -9,13
|
|THYAO
|129,10
|2.775.707.144
|% 1,02
|
|EREGL
|33,04
|1.753.032.222
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,32
|1.568.098.520
|% -3,36
|
|SISE
|37,44
|1.329.751.333
|% 1,57
|
|EUPWR
|78,95
|1.316.186.503
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,95
|818.415.634
|% -1,00
|
|YKBNK
|9,57
|865.887.223
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,51
|1.164.670.421
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|664.278.193
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,21
|925.494.603
|% 1,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4652
|19,4698
|% 0,16
|
|Euro
|21,3484
|21,3584
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,2059
|24,3273
|% -0,11
|
|Frank
|21,5955
|21,7256
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1757
|5,2016
|% 0,08
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|2,87
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.069
|9.279
|-74,00
|
|Yarım
|4.400
|4.531
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.259
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,45
|-0,19
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,25
|