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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

12.05.2023 17:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151045


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AVHOL 25,54 29.510.423 % 9,99  
OZRDN 15,36 44.423.766 % 9,95  
IMASM 24,30 70.764.937 % 9,95  
LUKSK 71,00 20.211.397 % 9,31  
ALFAS 291,90 720.602.072 % 9,16  
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Dolar 19,5927 19,6090 % 0,32  
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Frank 21,7692 21,9004 % -0,02  
Riyal 5,2114 5,2376 % 0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.009 -6,36  
Altın Gr. 1.268 1.268 1,45  
Cumhuriyet 9.676 9.823 167,00  
Tam 9.608 9.894 121,97  
Yarım 4.772 4.977 113,00  
Çeyrek 2.378 2.474 49,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,31  
Gümüş Gr. 15,06 15,08 -0,13  
B. Petrol 74,34 74,34 -0,64  
Seans Raporu 18:05
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