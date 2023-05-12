TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2023 18:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151069
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
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|Önceki Kapanış
|: 4.848
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4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0607
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 23,7000
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|Önceki Kapanış
|: 23,4500
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21,7511
En Düşük
21,2691
18:051.266,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.266,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|ASTOR
|42,28
|1.098.990.122
|% -2,49
|
|PGSUS
|433,80
|955.789.543
|% -4,26
|
|HALKB
|11,80
|943.544.020
|% 4,15
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|ALBRK
|2,53
|214.762.978
|% -4,89
|
|ODAS
|5,05
|357.553.205
|% -5,25
|
|TTKOM
|13,82
|821.763.778
|% -3,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5945
|19,6074
|% 0,31
|
|Euro
|21,2663
|21,2868
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3543
|24,4765
|% -0,12
|
|Frank
|21,7568
|21,8879
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2115
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,45
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.772
|4.977
|113,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.474
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,64
|