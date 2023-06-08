TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2023 14:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157163
BIST
15:475.467
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -94,25
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.464
En Yüksek
5.594
15:4723,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1131
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4725,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,3699
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:471.472,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.472,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|61.033.864
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.606.263
|% 9,98
|
|OSMEN
|97,65
|66.562.067
|% 9,97
|
|EGEPO
|16,14
|26.130.410
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|595.975.221
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.213.840
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.546.403
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.207.032
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,40
|5.130.916.411
|% -1,22
|
|AKBNK
|18,40
|3.219.932.173
|% 0,05
|
|YKBNK
|12,30
|3.182.989.493
|% 1,57
|
|KRDMD
|20,46
|2.782.011.385
|% 0,99
|
|SASA
|64,95
|2.765.896.497
|% -2,04
|
|EKGYO
|7,82
|2.193.184.682
|% -1,88
|
|YKBNK
|12,30
|3.182.989.493
|% 1,57
|
|ISCTR
|13,49
|2.588.318.971
|% 1,58
|
|AKBNK
|18,40
|3.219.932.173
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,55
|399.145.234
|% 1,59
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3638
|23,3688
|% 0,49
|
|Euro
|25,2564
|25,4136
|% 1,88
|
|Sterlin
|29,1376
|29,2837
|% 1,02
|
|Frank
|25,7933
|25,9487
|% 1,34
|
|Riyal
|6,2217
|6,2529
|% 0,62
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
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Seans Raporu
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