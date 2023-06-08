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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2023 14:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157168


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 31,90 2.809.656 % 10,00  
BURVA 53,80 61.033.864 % 9,98  
EGPRO 91,50 86.606.263 % 9,98  
OSMEN 97,65 66.562.067 % 9,97  
EGEPO 16,14 26.130.410 % 9,95  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 23,3638 23,3688 % 0,49  
Euro 25,2564 25,4136 % 1,88  
Sterlin 29,1376 29,2837 % 1,02  
Frank 25,7933 25,9487 % 1,34  
Riyal 6,2217 6,2529 % 0,62  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 16,21  
Altın Gr. 1.464 1.464 13,09  
Cumhuriyet 9.807 9.955 -30,00  
Tam 9.751 10.016 -29,14  
Yarım 4.803 4.882 13,00  
Çeyrek 2.394 2.437 3,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,36  
Gümüş Gr. 17,82 17,84 0,29  
B. Petrol 77,47 77,47 0,52  
Seans Raporu 15:45
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