TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2023 14:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157179
BIST
15:495.467
En Düşük
|Değişim
|: -1,70%
|| -94,63
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.464
En Yüksek
5.594
15:4923,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1124
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4925,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,4089
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:491.471,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,65
|Açılış
|: 1.471,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|61.084.275
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.633.896
|% 9,98
|
|OSMEN
|97,65
|66.562.067
|% 9,97
|
|ADEL
|158,00
|61.687.200
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|596.870.142
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.266.626
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.639.119
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.423.664
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,00
|5.198.598.645
|% -1,45
|
|AKBNK
|18,29
|3.302.594.865
|% -0,54
|
|YKBNK
|12,23
|3.220.161.852
|% 0,99
|
|KRDMD
|20,40
|2.816.922.346
|% 0,69
|
|SASA
|64,85
|2.801.474.934
|% -2,19
|
|EKGYO
|7,80
|2.212.625.340
|% -2,13
|
|YKBNK
|12,23
|3.220.161.852
|% 0,99
|
|ISCTR
|13,38
|2.627.698.632
|% 0,75
|
|AKBNK
|18,29
|3.302.594.865
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,53
|404.098.660
|% 0,80
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3634
|23,3684
|% 0,49
|
|Euro
|25,2896
|25,3145
|% 1,48
|
|Sterlin
|29,1190
|29,2651
|% 0,96
|
|Frank
|25,7927
|25,9481
|% 1,33
|
|Riyal
|6,2194
|6,2506
|% 0,58
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|17,66
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|21,31
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|0,00
|
|Tam
|9.786
|10.053
|7,51
|
|Yarım
|4.814
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.399
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|17,89
|17,91
|0,37
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,36
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Seans Raporu
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