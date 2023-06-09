Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

09.06.2023 17:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157774


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.626
Değişim :  1,31% |  72,49
Açılış :  5.603  
Önceki Kapanış :  5.554  
En Düşük
5.535 En Yüksek
5.639
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 19,69 202.839.301 % 10,00  
YAPRK 49,08 43.856.459 % 10,00  
TTKOM 19,49 2.130.291.955 % 9,99  
EGEPO 17,75 52.631.011 % 9,98  
OSMEN 107,40 70.227.246 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,3477 23,3524 % 1,05  
Euro 25,0888 25,1456 % 0,32  
Sterlin 29,3000 29,4470 % 1,22  
Frank 25,7605 25,9156 % 0,58  
Riyal 6,2089 6,2401 % 1,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 -3,76  
Altın Gr. 1.477 1.477 16,21  
Cumhuriyet 9.833 9.981 -54,00  
Tam 9.779 10.045 -50,98  
Yarım 4.818 4.905 36,00  
Çeyrek 2.402 2.460 29,00  
Gümüş.Ons 24,31 24,33 0,04  
Gümüş Gr. 18,30 18,32 0,27  
B. Petrol 75,92 75,92 -0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru