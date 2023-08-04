TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 14:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180689
BIST
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15:097.324
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 102,47
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0926,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0483
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0929,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0510
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:091.675,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.675,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BIENY
|68,75
|1.329.669.013
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|705.891.533
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|QNBFB
|61,65
|3.129.413
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|36.636.730
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|384.703.048
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|42.768.652
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|KONTR
|246,20
|3.171.377.190
|% -2,19
|
|SMRTG
|85,35
|2.810.522.305
|% 1,97
|
|ATAKP
|71,75
|1.960.337.319
|% 2,65
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|QUAGR
|7,79
|422.662.183
|% 0,91
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|CANTE
|19,96
|739.767.308
|% -0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9823
|26,9887
|% 0,16
|
|Euro
|29,5532
|29,5597
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,1504
|34,3217
|% -0,01
|
|Frank
|30,6296
|30,8141
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.941
|11.024
|-80,00
|
|Yarım
|5.475
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de
-
15:22PASEU
Yüzde 7.83 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 349 adet işlem
-
15:21PASEU
Yüzde 7.75 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 632 adet işlem