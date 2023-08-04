TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180697
BIST
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15:117.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 105,59
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:1126,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:1129,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0512
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:111.675,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.675,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ETYAT
|8,91
|8.305.351
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.331.266.900
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.165.865
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|706.611.944
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.863.881
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|43.978.204
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.191.905
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|THYAO
|239,30
|4.891.780.588
|% 1,83
|
|ASTOR
|112,90
|4.718.124.523
|% -0,27
|
|EREGL
|40,90
|3.658.755.778
|% 1,24
|
|KONTR
|245,40
|3.186.800.180
|% -2,50
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|YKBNK
|14,41
|2.456.329.509
|% 2,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.216.509.723
|% 3,58
|
|CEMAS
|3,26
|464.576.239
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,78
|579.813.387
|% 1,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9922
|% 0,17
|
|Euro
|29,5632
|29,5741
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,1516
|34,3229
|% -0,00
|
|Frank
|30,6317
|30,8163
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1722
|7,2082
|% 0,12
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,08
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|11.177
|11.346
|-30,00
|
|Tam
|10.932
|11.007
|-97,00
|
|Yarım
|5.470
|5.529
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.764
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,36
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24ISFIN
Yüzde 5.20 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 300, 037 adet işlem
-
15:23CEMAS
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 349, 540 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de