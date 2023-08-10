TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2023 15:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183539
BIST
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15:237.703
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 101,89
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:2327,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:2329,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2520
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,9427
En Düşük
28,7774
15:231.670,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.670,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TRCAS
|18,70
|170.084.534
|% 10,00
|
|ORGE
|38,50
|178.085.729
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|10.088.111
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,18
|85.749.987
|% -9,76
|
|BSOKE
|4,03
|97.070.257
|% -9,64
|
|VERTU
|35,34
|172.911.660
|% -9,62
|
|THYAO
|264,50
|9.208.939.032
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,65
|8.912.622.754
|% 3,80
|
|ISCTR
|18,38
|8.807.645.158
|% 4,25
|
|AKBNK
|32,80
|7.548.862.354
|% 5,94
|
|ASTOR
|120,20
|5.113.888.443
|% 2,65
|
|YKBNK
|16,65
|8.912.622.754
|% 3,80
|
|ISCTR
|18,38
|8.807.645.158
|% 4,25
|
|SKBNK
|3,67
|1.419.695.411
|% 7,31
|
|AKBNK
|32,80
|7.548.862.354
|% 5,94
|
|VAKBN
|13,51
|3.077.124.864
|% 2,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0384
|% 0,18
|
|Euro
|29,8479
|29,8684
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,4256
|34,5982
|% 0,54
|
|Frank
|30,8529
|31,0388
|% 0,62
|
|Riyal
|7,1850
|7,2211
|% 0,13
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|