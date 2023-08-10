Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

10.08.2023 15:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183544


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:237.703
Değişim :  1,34% |  101,89
Açılış :  7.652  
Önceki Kapanış :  7.601  
En Düşük
7.647 En Yüksek
7.766
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 895,40 10.277.040 % 10,00  
TRCAS 18,70 170.089.545 % 10,00  
ORGE 38,50 178.085.729 % 10,00  
OYLUM 6,49 13.288.327 % 10,00  
ISATR 427.899,00 427.899 % 10,00  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Dolar 27,0352 27,0401 % 0,19  
Euro 29,8724 29,8973 % 0,90  
Sterlin 34,4233 34,5959 % 0,53  
Frank 30,8510 31,0368 % 0,62  
Riyal 7,1845 7,2206 % 0,12  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 14,25  
Altın Gr. 1.672 1.672 9,66  
Cumhuriyet 11.386 11.558 -28,00  
Tam 11.141 11.218 3,00  
Yarım 5.579 5.635 2,00  
Çeyrek 2.789 2.818 1,00  
Gümüş.Ons 22,77 22,80 0,12  
Gümüş Gr. 19,79 19,82 0,13  
B. Petrol 87,31 87,31 -0,24  
Seans Raporu 15:23
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru