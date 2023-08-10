TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2023 15:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183546
BIST
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15:237.703
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 101,89
|Açılış
|: 7.652
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|Önceki Kapanış
|: 7.601
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7.647
En Yüksek
7.766
15:2327,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 27,0800
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|Önceki Kapanış
|: 27,1000
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27,0436
En Düşük
26,4619
15:2329,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2520
|Açılış
|: 29,8000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,9427
En Düşük
28,7774
15:231.670,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.670,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
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1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORGE
|38,50
|188.179.231
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|111.907.889
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.415.713
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|162.592.149
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|170.313.609
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|VERTU
|35,22
|176.612.634
|% -9,92
|
|BSOKE
|4,02
|98.265.091
|% -9,87
|
|DERIM
|16,17
|86.735.966
|% -9,82
|
|THYAO
|263,90
|9.404.663.325
|% 1,50
|
|YKBNK
|16,58
|9.167.912.383
|% 3,37
|
|ISCTR
|18,31
|9.021.924.738
|% 3,86
|
|AKBNK
|32,54
|7.820.921.924
|% 5,10
|
|ASTOR
|119,60
|5.261.481.149
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,58
|9.167.912.383
|% 3,37
|
|ISCTR
|18,31
|9.021.924.738
|% 3,86
|
|SKBNK
|3,64
|1.455.364.686
|% 6,43
|
|AKBNK
|32,54
|7.820.921.924
|% 5,10
|
|VAKBN
|13,37
|3.208.902.005
|% 0,98
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0354
|27,0420
|% 0,19
|
|Euro
|29,8491
|29,8840
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,4203
|34,5929
|% 0,52
|
|Frank
|30,8578
|31,0437
|% 0,64
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|