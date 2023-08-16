TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2023 16:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186022
BIST
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16:367.705
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,91
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3627,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0114
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3629,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:361.656,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.656,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KMPUR
|83,05
|782.287.526
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.216.741.989
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.376.877
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|41.487.375
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.864.987
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.180.044.757
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.689.977
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,70
|6.704.351.660
|% 4,63
|
|ASTOR
|132,20
|5.536.356.983
|% -5,16
|
|THYAO
|256,90
|5.361.133.033
|% -1,08
|
|PETKM
|19,73
|4.625.001.004
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,38
|4.291.070.030
|% 4,02
|
|ZOREN
|5,17
|2.440.629.334
|% 3,82
|
|ADESE
|2,03
|806.504.895
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.074.514.115
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,44
|4.050.226.928
|% -0,30
|
|ODAS
|12,87
|3.052.790.406
|% 5,93
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0595
|27,0681
|% 0,04
|
|Euro
|29,5561
|29,5740
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3816
|34,5541
|% 0,42
|
|Frank
|30,6670
|30,8518
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1942
|7,2303
|% 0,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,79
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-19,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,20
|
Seans Raporu
16:36
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16:51GEDZA
Yüzde 9.95 oranında artışla 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 425 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, ASELS, ISCTR
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 94 kaybederek (% -0.16 ) 6, 821
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, AVTUR, AYEN, BURVA, LUKSK, KMPUR, ISKPL, CMENT, GEDZA, KENT
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ONCSM, FORTE, TETMT, GESAN, SDTTR