TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2023 16:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186028
BIST
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16:367.705
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,91
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3627,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0114
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3629,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:361.655,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.655,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KMPUR
|83,05
|777.797.179
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.215.642.257
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.319.529
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.393.425
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.850.942
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.177.436.293
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.591.919
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,30
|6.679.019.903
|% 4,28
|
|ASTOR
|132,20
|5.536.356.983
|% -5,16
|
|THYAO
|256,40
|5.304.273.613
|% -1,27
|
|PETKM
|19,76
|4.614.583.475
|% 1,80
|
|KRDMD
|26,36
|4.280.861.048
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,23
|2.411.273.193
|% 5,02
|
|ADESE
|2,03
|805.459.503
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.448.581
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,40
|4.025.629.812
|% -0,55
|
|ODAS
|12,88
|3.051.384.584
|% 6,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0595
|27,0681
|% 0,04
|
|Euro
|29,5561
|29,5740
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3741
|34,5465
|% 0,40
|
|Frank
|30,6593
|30,8440
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1940
|7,2301
|% 0,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,03
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,99
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.091
|11.161
|-23,00
|
|Yarım
|5.563
|5.606
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,64
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,25
|
Seans Raporu
16:36
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16:51GEDZA
Yüzde 9.95 oranında artışla 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 425 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, ASELS, ISCTR
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 94 kaybederek (% -0.16 ) 6, 821
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, AVTUR, AYEN, BURVA, LUKSK, KMPUR, ISKPL, CMENT, GEDZA, KENT
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16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ONCSM, FORTE, TETMT, GESAN, SDTTR