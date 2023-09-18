TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Rating tarafından "Emir Varlık Yönetim A.Ş." ‘nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu ise TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195995BIST