TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.09.2023 17:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VDF Filo Kiralama A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)' seviyesinden ‘AA- (tr)' seviyesine revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197135
BIST
'
18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0735
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,7703
En Düşük
27,1176
18:0528,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0829
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3524
En Düşük
28,7826
18:051.676,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.676,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2138
|% 0,27
|
|Euro
|28,8356
|28,8535
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1511
|33,3173
|% 0,09
|
|Frank
|29,7359
|29,9150
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,26
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.087
|11.189
|-1,00
|
|Yarım
|5.560
|5.618
|0,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem