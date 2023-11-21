TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2023 16:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219154
BIST
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17:318.026
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 79,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:3128,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0732
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
17:3131,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1011
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:311.855,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 28,82
|Açılış
|: 1.855,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.855,66
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SMART
|25,54
|432.809.105
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|BYDNR
|39,02
|75.804.820
|% 9,98
|
|ULUSE
|178,60
|98.158.218
|% 9,98
|
|POLTK
|13.662,50
|224.860.798
|% 9,98
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,54
|431.207
|% -9,92
|
|THYAO
|264,50
|14.302.829.279
|% 3,83
|
|MIATK
|48,96
|4.720.877.396
|% -4,00
|
|TUPRS
|154,30
|3.153.628.566
|% 0,46
|
|ASTOR
|117,00
|2.348.712.302
|% 0,43
|
|YKBNK
|17,20
|2.124.855.402
|% 0,76
|
|ZOREN
|5,10
|897.464.416
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,59
|1.205.010.427
|% -0,78
|
|ODAS
|11,87
|1.594.510.350
|% 5,51
|
|SKBNK
|7,60
|938.370.244
|% 5,12
|
|YKBNK
|17,20
|2.124.855.402
|% 0,76
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7956
|28,8001
|% 0,21
|
|Euro
|31,5135
|31,6208
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,0208
|36,2014
|% 0,55
|
|Frank
|32,4732
|32,6688
|% 0,43
|
|Riyal
|7,6512
|7,6895
|% 0,19
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|933,50
|936,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.080,59
|1.085,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,10
|82,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,66
|2.004,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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17:44GEDZA
Yüzde 5.27 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 618 adet işlem
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17:43MERIT
Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem
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17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
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17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
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17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem