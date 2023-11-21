TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2023 16:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219155
BIST
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17:318.025
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 78,27
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:3128,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0732
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
17:3131,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1011
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:311.855,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 28,82
|Açılış
|: 1.855,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.855,66
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOBUR
|84,15
|23.992.466
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|SMART
|25,54
|432.985.126
|% 9,99
|
|INTEM
|311,00
|43.379.635
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.594.540
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|265,25
|14.598.784.344
|% 4,12
|
|MIATK
|49,00
|4.760.877.848
|% -3,92
|
|EREGL
|40,96
|4.037.238.536
|% 3,43
|
|TUPRS
|154,20
|3.168.461.464
|% 0,39
|
|ASELS
|45,66
|3.055.221.976
|% 2,38
|
|IHLAS
|1,38
|269.390.504
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,12
|918.060.350
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,60
|1.211.441.104
|% -0,65
|
|ODAS
|11,83
|1.631.507.477
|% 5,16
|
|SKBNK
|7,65
|1.014.648.954
|% 5,81
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7839
|28,8125
|% 0,25
|
|Euro
|31,5563
|31,5682
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,0322
|36,2130
|% 0,58
|
|Frank
|32,4924
|32,6881
|% 0,49
|
|Riyal
|7,6548
|7,6932
|% 0,24
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|934,25
|936,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.078,07
|1.084,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,00
|2.005,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 56 artarak (% 1.41 ) 8, 519
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17:46ULUFA
Yüzde 7.81 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 154, 613 adet işlem
-
17:45BEYAZ
Yüzde 7.61 oranında artışla 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 346, 375 adet işlem
-
17:44GEDZA
Yüzde 5.27 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 618 adet işlem
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17:43MERIT
Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem