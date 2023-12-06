TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2023 16:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 24.11.2023 tarihinde VAKIF FAKTORİNG A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notunu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222907
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0180
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.884,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9152
|28,9245
|% 0,15
|
|Euro
|31,2078
|31,2325
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3054
|36,4875
|% 0,13
|
|Frank
|32,9571
|33,1556
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6883
|7,7268
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|893,75
|896,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,94
|954,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,56
|74,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,73
|2.030,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
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