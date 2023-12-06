TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 24.11.2023 tarihinde VAKIF FAKTORİNG A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notunu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222907BIST