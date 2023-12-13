TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2023 15:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225362
BIST
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15:447.635
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -114,07
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4429,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0580
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4431,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0129
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:441.851,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.851,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OZSUB
|29,48
|94.022.032
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|188.728.261
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.447.795
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.886.916
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.941.329
|% 9,89
|
|LIDER
|45,36
|140.737.915
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.886.015
|% -9,99
|
|SMART
|35,80
|56.954.716
|% -9,78
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,90
|5.087.780.862
|% -0,84
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|SASA
|43,62
|4.124.240.647
|% -8,74
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|THYAO
|244,40
|3.439.755.460
|% -1,85
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|EKGYO
|7,17
|1.138.216.341
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.377.728.761
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|AGROT
|13,25
|1.259.361.235
|% -3,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0488
|29,0622
|% 0,22
|
|Euro
|31,3497
|31,3632
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2704
|36,4523
|% -0,18
|
|Frank
|33,0394
|33,2384
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7233
|7,7620
|% 0,20
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|918,96
|921,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,42
|969,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,48
|73,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,69
|1.981,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57BSOKE
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 258, 628 adet işlem
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15:56NATEN
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 813, 946 adet işlem
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15:55KFEIN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 625 adet işlem
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15:54CRFSA
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 403, 258 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 7, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 52, 383.00 milyon TL de