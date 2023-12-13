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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

13.12.2023 15:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLMASI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225386


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZSUB 29,48 94.022.032 % 10,00  
SKYMD 12,38 18.886.916 % 9,95  
KONKA 46,60 364.499.282 % 8,02  
AKYHO 3,53 4.094.097 % 6,97  
EYGYO 27,88 138.983.648 % 5,61  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 29,0511 29,0548 % 0,20  
Euro 31,3449 31,3577 % 0,08  
Sterlin 36,2716 36,4535 % -0,17  
Frank 33,0455 33,2445 % 0,16  
Riyal 7,7232 7,7620 % 0,20  
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15:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,70 22,72 % 0,66  
Platin 918,24 920,49 % 0,66  
Paladyum 963,60 967,21 % 0,66  
Brent Pet. 73,50 73,50 % 0,66  
Altın Ons 1.981,54 1.981,74 % 0,66  
Seans Raporu 15:45
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