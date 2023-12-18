TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2023 16:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226548
BIST
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16:277.893
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -101,17
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2729,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0817
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2731,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:271.891,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.891,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:25
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.780.132
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|51.269.701
|% -9,99
|
|PRZMA
|41,30
|62.845.580
|% -9,98
|
|CATES
|55,00
|633.685.274
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.716.081
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.612.254.010
|% 1,48
|
|THYAO
|248,20
|4.842.265.360
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,52
|2.998.804.180
|% -0,55
|
|EREGL
|42,34
|2.826.404.086
|% 1,05
|
|AKBNK
|39,48
|2.792.407.371
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.716.081
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.612.254.010
|% 1,48
|
|YKBNK
|21,52
|2.998.804.180
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,42
|810.583.748
|% 0,13
|
|MOBTL
|4,66
|403.666.816
|% -9,34
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0545
|29,0620
|% 0,29
|
|Euro
|31,7653
|31,7809
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6899
|36,8739
|% 0,19
|
|Frank
|33,3634
|33,5643
|% 0,64
|
|Riyal
|7,7229
|7,7617
|% 0,27
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|956,20
|957,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.190,13
|1.193,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,59
|2.024,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:40KLMSN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 295 adet işlem
-
16:39SKYMD
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 903, 208 adet işlem
-
16:38KZGYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 322 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KONTR, TOASO
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 23 kaybederek (% -1.29 ) 6, 968