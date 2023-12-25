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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

25.12.2023 17:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228963


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 52,00 56.024.825 % 9,89  
MTRYO 6,37 2.052.917 % 7,78  
PRZMA 32,72 75.432.350 % 7,28  
BJKAS 46,96 32.720.570 % 6,73  
ERSU 9,93 20.705.702 % 5,19  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,1579 29,2065 % -0,01  
Euro 32,0216 32,0249 % -0,63  
Sterlin 36,8661 37,0510 % -0,35  
Frank 33,8699 34,0739 % -0,40  
Riyal 7,7407 7,7795 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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