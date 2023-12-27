TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 15:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229693
BIST
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15:597.337
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 37,20
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.344
15:5929,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1326
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5932,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2181
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:591.955,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,69
|Açılış
|: 1.955,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MIATK
|31,68
|343.582.263
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.850.183
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.816.336
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.957.475
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.881.339
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|275.105.026
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|559.650.120
|% -9,95
|
|THYAO
|228,80
|3.507.528.415
|% 0,48
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|EREGL
|41,32
|2.283.536.661
|% 1,87
|
|TUPRS
|146,80
|2.253.387.053
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,90
|991.722.718
|% 0,88
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,52
|2.167.203.132
|% 0,99
|
|MRGYO
|4,55
|362.958.120
|% 9,90
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3998
|29,4051
|% 0,45
|
|Euro
|32,5503
|32,5579
|% 0,67
|
|Sterlin
|37,3604
|37,5478
|% 1,07
|
|Frank
|34,3317
|34,5385
|% 0,97
|
|Riyal
|7,8161
|7,8553
|% 0,90
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
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