TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 15:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229699
BIST
'
15:597.337
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 37,20
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.344
15:5929,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1326
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5932,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2181
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:591.955,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,69
|Açılış
|: 1.955,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MIATK
|31,68
|343.582.263
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.850.183
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TURGG
|463,00
|19.598.947
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.938.258
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.847.713
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.510.776
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|559.028.546
|% -9,95
|
|THYAO
|228,40
|3.458.734.068
|% 0,31
|
|YKBNK
|19,39
|2.685.731.163
|% -2,86
|
|AKBNK
|36,34
|2.664.646.050
|% -3,56
|
|EREGL
|41,24
|2.254.792.402
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,50
|2.194.107.184
|% 2,09
|
|EKGYO
|6,89
|976.071.061
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,39
|2.685.731.163
|% -2,86
|
|ISCTR
|22,54
|2.150.581.776
|% 1,08
|
|MRGYO
|4,55
|362.671.278
|% 9,90
|
|AKBNK
|36,34
|2.664.646.050
|% -3,56
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3998
|29,4051
|% 0,45
|
|Euro
|32,5503
|32,5579
|% 0,67
|
|Sterlin
|37,3399
|37,5272
|% 1,02
|
|Frank
|34,3076
|34,5143
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8162
|7,8554
|% 0,90
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|978,42
|981,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,55
|1.184,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,50
|2.067,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, AKBNK, SASA
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 61 artarak (% 0.15 ) 6, 490
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, HURGZ, QNBFL, TARKM, GRSEL, BRKSN, DIRIT, TURGG, BAYRK, MIATK
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, VERUS, INVES, EMNIS, KUYAS, OSTIM, ISGYO, SKBNK, GUBRF
-
16:13
SELGD, EUHOL, KTLEV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında