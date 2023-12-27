TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 15:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229711
BIST
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16:017.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 47,57
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.351
16:0129,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1318
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
16:0132,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2324
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
16:011.954,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.954,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MIATK
|31,68
|343.582.263
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.850.183
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.816.336
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.957.475
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.881.339
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|275.105.026
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|559.650.120
|% -9,95
|
|THYAO
|228,80
|3.507.528.415
|% 0,48
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|EREGL
|41,32
|2.283.536.661
|% 1,87
|
|TUPRS
|146,80
|2.253.387.053
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,90
|991.722.718
|% 0,88
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,52
|2.167.203.132
|% 0,99
|
|MRGYO
|4,55
|362.958.120
|% 9,90
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4005
|29,4043
|% 0,45
|
|Euro
|32,5546
|32,5722
|% 0,72
|
|Sterlin
|37,3604
|37,5478
|% 1,07
|
|Frank
|34,3317
|34,5385
|% 0,97
|
|Riyal
|7,8161
|7,8553
|% 0,90
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16AVGYO
Yüzde 5.47 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435, 713 adet işlem
-
16:15ATAKP
Yüzde 7.99 oranında artışla 41.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 734 adet işlem
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16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, AKBNK, SASA
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 61 artarak (% 0.15 ) 6, 490
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, HURGZ, QNBFL, TARKM, GRSEL, BRKSN, DIRIT, TURGG, BAYRK, MIATK