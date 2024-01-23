TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi notunu B3'den B2'ye yükseltmiş ve görünümünü durağandan pozitife çevirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242201BIST