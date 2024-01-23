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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

23.01.2024 14:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi notunu B3'den B2'ye yükseltmiş ve görünümünü durağandan pozitife  çevirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242201


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BYDNR 28,82 125.181.011 % 10,00  
SELGD 23,76 47.453.006 % 10,00  
AVTUR 9,90 13.770.566 % 10,00  
GLBMD 43,16 62.091.658 % 9,99  
METUR 7,82 12.413.990 % 9,99  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 30,2796 30,2841 % 0,09  
Euro 32,9248 32,9359 % -0,09  
Sterlin 38,3509 38,5432 % 0,04  
Frank 34,6874 34,8963 % 0,01  
Riyal 8,0539 8,0943 % 0,14  
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15:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,30 22,33 % 0,66  
Platin 903,59 904,46 % 0,66  
Paladyum 931,00 934,86 % 0,66  
Brent Pet. 79,39 79,39 % 0,66  
Altın Ons 2.025,44 2.025,77 % 0,66  
Seans Raporu 15:42
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