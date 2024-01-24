TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.01.2024 13:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242451
BIST
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15:438.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 141,48
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4330,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4332,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1340
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:431.976,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.976,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKART
|49,72
|29.146.855
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,59
|9.675.372
|% -6,32
|
|PAPIL
|92,70
|77.624.373
|% -5,60
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.455.832
|% -4,09
|
|SANFM
|45,12
|18.875.546
|% -3,92
|
|THYAO
|251,50
|4.561.296.469
|% 1,09
|
|EREGL
|42,28
|3.687.462.824
|% -0,14
|
|YKBNK
|21,82
|3.487.175.481
|% 4,70
|
|ISCTR
|24,94
|3.355.176.712
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,18
|3.312.573.176
|% 5,29
|
|EKGYO
|9,48
|1.580.866.969
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,82
|3.487.175.481
|% 4,70
|
|ISCTR
|24,94
|3.355.176.712
|% 4,44
|
|EREGL
|42,28
|3.687.462.824
|% -0,14
|
|AKBNK
|40,18
|3.312.573.176
|% 5,29
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2025
|30,2053
|% 0,10
|
|Euro
|32,9343
|32,9433
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5576
|% 0,48
|
|Frank
|34,8262
|35,0360
|% 0,85
|
|Riyal
|8,0346
|8,0749
|% 0,11
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|910,98
|912,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,64
|967,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:43
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 61 artarak (% 1.96 ) 8, 725
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VANGD, PKART
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15:58XU100
Endeks 8, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 59, 244.00 milyon TL de
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15:58MIPAZ
Yüzde 5.59 oranında artışla 57.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 274 adet işlem
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15:57SKYMD
Yüzde 5.12 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 348, 990 adet işlem