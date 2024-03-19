TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2024 12:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.,18.03.2024 tarihinde "D Yatırım Bankası A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)' seviyesinden ‘A+ (tr)' seviyesine revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260145
BIST
'
13:588.890
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 171,81
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5832,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0633
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5835,1175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0652
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:582.239,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.239,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:56
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.478.865
|% 9,99
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|PEKGY
|21,62
|406.813.558
|% -9,46
|
|KERVN
|2,16
|9.163.116
|% -9,24
|
|BJKAS
|66,95
|239.173.088
|% -8,54
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|THYAO
|276,75
|6.475.480.545
|% 3,07
|
|TUPRS
|169,70
|2.419.292.313
|% 2,72
|
|YKBNK
|23,16
|2.287.857.646
|% 5,08
|
|EREGL
|44,32
|1.993.898.758
|% 0,54
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,30
|1.259.062.947
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,72
|1.647.104.289
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.287.857.646
|% 5,08
|
|EKGYO
|10,69
|980.959.965
|% 1,42
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3404
|32,3439
|% 0,20
|
|Euro
|35,0872
|35,0972
|% -0,24
|
|Sterlin
|42,0859
|42,2968
|% -0,31
|
|Frank
|37,3116
|37,4987
|% -0,13
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|903,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,24
|1.000,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,71
|86,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,64
|2.153,97
|% 0,66
|