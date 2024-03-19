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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

19.03.2024 12:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.,18.03.2024 tarihinde "D Yatırım Bankası A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu   ‘A (tr)' seviyesinden ‘A+ (tr)' seviyesine revize etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260145


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AKENR 7,26 10.653.905 % 10,00  
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Gümüş ONS 24,91 24,95 % 0,66  
Platin 901,26 903,31 % 0,66  
Paladyum 998,24 1.000,69 % 0,66  
Brent Pet. 86,71 86,71 % 0,66  
Altın Ons 2.153,64 2.153,97 % 0,66  
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