TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 10:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872002
BIST
12:071.067
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:077,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:078,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:07471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:07
|INTEM
|21,78
|6.359.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.303.053
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.138
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,28
|13.583.622
|% -7,92
|
|ANELE
|5,47
|3.207.797
|% -7,29
|
|FENER
|27,02
|279.103.777
|% 5,38
|
|ICBCT
|8,04
|268.056.432
|% 3,21
|
|GARAN
|6,72
|254.033.296
|% -0,59
|
|SISE
|6,01
|228.158.471
|% -0,50
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,72
|193.264.480
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|PETKM
|3,87
|195.651.194
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,62
|131.972.942
|% -2,96
|
|GSRAY
|3,11
|143.475.930
|% 0,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8212
|8,8266
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8693
|9,9188
|% 0,80
|
|Frank
|8,1343
|8,1833
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,37
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|19,05
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|35,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,65
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,75
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,38
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,35
|