TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 10:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872010
BIST
11:571.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,81
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.068
11:577,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:578,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:57471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:57
|DOGUB
|4,73
|33.297.614
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.323.049
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.965.612
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,28
|12.939.257
|% -7,92
|
|ANELE
|5,47
|3.207.797
|% -7,29
|
|FENER
|27,10
|272.990.164
|% 5,69
|
|ICBCT
|8,07
|265.788.401
|% 3,59
|
|GARAN
|6,73
|246.144.389
|% -0,44
|
|SISE
|6,02
|220.864.747
|% -0,33
|
|KRDMD
|2,99
|218.764.161
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,73
|191.973.249
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,99
|218.764.161
|% -1,97
|
|PETKM
|3,90
|183.082.339
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,63
|124.231.201
|% -2,59
|
|GSRAY
|3,11
|139.875.466
|% 0,32
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3763
|% 0,41
|
|Euro
|8,8256
|8,8322
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,8622
|9,9116
|% 0,72
|
|Frank
|8,1351
|8,1841
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,38
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,53
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,80
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|
Seans Raporu
11:57
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