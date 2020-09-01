TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 10:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871987
BIST
10:431.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:437,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3752
En Düşük
7,3225
10:438,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8497
En Düşük
8,7425
10:43471,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,66
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DOGUB
|4,73
|26.845.292
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.204.566
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.995.602
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.410.799
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ULAS
|3,02
|19.513.970
|% -5,33
|
|ICBCT
|8,17
|160.779.641
|% 4,88
|
|GARAN
|6,80
|121.113.046
|% 0,59
|
|PETKM
|3,92
|114.561.462
|% 0,26
|
|EKGYO
|1,76
|109.330.627
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,06
|107.026.137
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,76
|109.330.627
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,06
|107.026.137
|% 0,33
|
|TSKB
|1,10
|32.875.807
|% 0,92
|
|PETKM
|3,92
|114.561.462
|% 0,26
|
|ZOREN
|2,69
|59.184.334
|% -0,37
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3754
|% 0,40
|
|Euro
|8,8441
|8,8490
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,8509
|9,9003
|% 0,61
|
|Frank
|8,1422
|8,1912
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% 0,29
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,03
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,00
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,80
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
10:43
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Yüzde 5.88 oranında artışla 42.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 382 adet işlem
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10:54DOGUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 596, 915 adet işlem