TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872150
BIST
11:091.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:097,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:098,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:09471,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,71
|Açılış
|: 471,54
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SEKUR
|8,71
|6.600.415
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|561.536
|% 9,96
|
|OZBAL
|7,32
|30.661.084
|% 9,91
|
|MMCAS
|2,36
|524.073
|% 9,77
|
|ETILR
|2,59
|195.755
|% 9,75
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|30,12
|9.621.753
|% -5,28
|
|RALYH
|6,39
|5.413.044
|% -4,34
|
|HUBVC
|20,34
|11.503.038
|% -3,97
|
|KLGYO
|5,62
|8.378.333
|% -3,93
|
|EKGYO
|1,76
|130.791.809
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,41
|97.708.370
|% 6,34
|
|ODAS
|2,58
|64.353.710
|% -1,90
|
|HALKB
|5,00
|48.825.742
|% 1,83
|
|GOZDE
|5,66
|45.761.283
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,76
|130.791.809
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|35.563.018
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|64.353.710
|% -1,90
|
|CEMAS
|1,48
|30.331.495
|% -1,33
|
|IHYAY
|1,15
|15.076.151
|% 1,77
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3580
|7,3600
|% 0,19
|
|Euro
|8,8181
|8,8239
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8734
|9,9229
|% 0,84
|
|Frank
|8,1514
|8,2005
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,37
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
11:09
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