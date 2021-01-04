TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.01.2021 17:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896740
BIST
17:271.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,39
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:277,3894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:279,0893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0146
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:27459,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,88
|Açılış
|: 459,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:27
|IDGYO
|7,48
|6.112.342
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.248.979
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.290.701
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|18.714.749
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,48
|468.372.654
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,05
|1.656.279.705
|% -6,97
|
|KOZAL
|106,30
|1.362.561.260
|% 9,93
|
|GARAN
|10,41
|1.275.658.990
|% 0,39
|
|SISE
|7,38
|1.059.126.078
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.531.989
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|735.087.572
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,92
|635.409.109
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|818.872.625
|% 4,40
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3894
|% -0,55
|
|Euro
|9,0781
|9,0893
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3573
|8,4077
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% -0,74
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|