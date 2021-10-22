TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971885
BIST
12:021.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:029,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:0211,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1171
|Açılış
|: 11,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:02553,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,23
|Açılış
|: 553,44
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:02
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|DOBUR
|41,10
|7.132.133
|% 9,89
|
|ERBOS
|92,10
|59.216.832
|% 7,34
|
|HLGYO
|2,81
|110.138.280
|% 7,25
|
|FADE
|7,87
|149.876.968
|% -8,49
|
|IHYAY
|0,83
|8.899.070
|% -6,74
|
|ANELE
|2,67
|11.150.929
|% -4,98
|
|MERIT
|25,18
|19.661.011
|% -4,55
|
|OLMK
|7,38
|2.878.834
|% -4,16
|
|GARAN
|9,07
|662.395.338
|% 0,89
|
|SISE
|8,49
|612.488.272
|% 1,56
|
|THYAO
|14,08
|491.612.410
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|406.513.147
|% 1,79
|
|SASA
|28,06
|350.632.290
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,50
|261.976.165
|% 0,40
|
|GARAN
|9,07
|662.395.338
|% 0,89
|
|SISE
|8,49
|612.488.272
|% 1,56
|
|DOHOL
|2,62
|155.827.601
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,38
|406.513.147
|% 1,79
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6120
|9,6171
|% 1,23
|
|Euro
|11,1793
|11,1969
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,2430
|13,3094
|% 1,25
|
|Frank
|10,4509
|10,5138
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5574
|2,5703
|% 1,16
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,30
|
|Altın Gr.
|554
|554
|9,08
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.635
|3.727
|86,53
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|41,86
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,93
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|0,29
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:11OSTIM
Yüzde 4.71 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 507, 569 adet işlem
-
12:09OSTIM
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 408, 482 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, ARCLK
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, DOHOL, KRDMD
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 44 artarak (% 0.66 ) 1, 290