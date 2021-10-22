TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971887
BIST
12:371.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:379,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1030
|Açılış
|: 9,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:3711,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1022
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:37553,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 8,29
|Açılış
|: 553,51
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:37
|DOBUR
|41,14
|7.885.993
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,10
|77.355.737
|% 9,67
|
|MRSHL
|254,00
|7.904.910
|% 8,04
|
|FADE
|7,92
|161.774.604
|% -7,91
|
|IHYAY
|0,84
|9.054.826
|% -5,62
|
|ANELE
|2,67
|13.492.690
|% -4,98
|
|MERIT
|25,08
|20.624.887
|% -4,93
|
|OLMK
|7,33
|3.579.466
|% -4,81
|
|GARAN
|9,05
|739.871.729
|% 0,67
|
|SISE
|8,48
|648.241.155
|% 1,44
|
|THYAO
|14,10
|541.660.016
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,39
|466.664.158
|% 1,93
|
|SASA
|28,10
|387.418.972
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,52
|289.480.562
|% 1,20
|
|GARAN
|9,05
|739.871.729
|% 0,67
|
|SISE
|8,48
|648.241.155
|% 1,44
|
|DOHOL
|2,62
|166.209.428
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,39
|466.664.158
|% 1,93
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5984
|9,6031
|% 1,08
|
|Euro
|11,1734
|11,1820
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,2175
|13,2838
|% 1,06
|
|Frank
|10,4243
|10,4871
|% 1,05
|
|Riyal
|2,5524
|2,5652
|% 0,96
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,11
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.637
|3.728
|87,83
|
|Yarım
|1.758
|1.803
|42,49
|
|Çeyrek
|882
|902
|21,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,44
|