TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971889
BIST
12:101.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:109,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1137
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:1011,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1122
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:10554,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,84
|Açılış
|: 554,05
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:08
|DOBUR
|41,14
|7.383.920
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,83
|111.203.374
|% 8,02
|
|ERBOS
|92,60
|62.884.886
|% 7,93
|
|FADE
|7,88
|153.936.194
|% -8,37
|
|IHYAY
|0,84
|9.019.514
|% -5,62
|
|ANELE
|2,67
|11.673.072
|% -4,98
|
|MERIT
|25,08
|20.007.542
|% -4,93
|
|OLMK
|7,35
|2.931.467
|% -4,55
|
|GARAN
|9,06
|673.127.042
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|623.070.903
|% 1,44
|
|THYAO
|14,06
|516.019.152
|% 0,64
|
|KRDMD
|7,37
|413.859.583
|% 1,66
|
|SASA
|27,94
|365.144.132
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,51
|262.392.600
|% 0,80
|
|GARAN
|9,06
|673.127.042
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|623.070.903
|% 1,44
|
|DOHOL
|2,62
|157.531.474
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,37
|413.859.583
|% 1,66
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6094
|9,6134
|% 1,19
|
|Euro
|11,1852
|11,1912
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,2249
|13,2912
|% 1,12
|
|Frank
|10,4364
|10,4993
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5550
|2,5679
|% 1,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|8,20
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,48
|
|Cumhuriyet
|3.656
|3.711
|87,00
|
|Tam
|3.630
|3.722
|81,34
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|39,35
|
|Çeyrek
|880
|900
|19,68
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,22
|