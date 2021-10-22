TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971891
BIST
11:061.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.466
En Düşük
1.454
11:069,6349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1348
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:0611,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1422
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:06554,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 9,47
|Açılış
|: 554,69
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:06
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|DOBUR
|40,98
|4.104.944
|% 9,57
|
|HLGYO
|2,84
|59.262.473
|% 8,40
|
|ERBOS
|92,25
|49.083.996
|% 7,52
|
|FADE
|7,90
|107.367.755
|% -8,14
|
|MERIT
|25,04
|13.131.901
|% -5,08
|
|OYYAT
|28,62
|6.942.826
|% -4,73
|
|IHYAY
|0,85
|6.565.864
|% -4,49
|
|OLMK
|7,39
|2.025.191
|% -4,03
|
|GARAN
|9,03
|389.980.187
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,40
|327.538.346
|% 2,07
|
|SISE
|8,40
|325.910.518
|% 0,48
|
|SASA
|28,16
|293.546.078
|% 2,03
|
|EREGL
|18,89
|282.109.387
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,50
|165.954.636
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,40
|327.538.346
|% 2,07
|
|GARAN
|9,03
|389.980.187
|% 0,44
|
|SISE
|8,40
|325.910.518
|% 0,48
|
|TSKB
|1,25
|48.276.081
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6285
|9,6349
|% 1,42
|
|Euro
|11,1939
|11,2220
|% 1,28
|
|Sterlin
|13,2121
|13,2784
|% 1,02
|
|Frank
|10,4500
|10,5129
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5574
|2,5702
|% 1,16
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,57
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,76
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,11
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 49 artarak (% 0.54 ) 1, 576
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11:17XU100
Endeks 1, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 4, 997.00 milyon TL de
-
11:15MRSHL
Yüzde 6.76 oranında artışla 251.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 225 adet işlem
-
11:13EDIP
Yüzde 5.36 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 720, 364 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 4, 751.00 milyon TL de