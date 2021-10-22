TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971892
BIST
13:391.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,17
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.469
En Düşük
1.454
13:399,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1169
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
13:3911,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1191
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
13:39554,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 9,32
|Açılış
|: 554,54
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler13:39
|DOBUR
|41,14
|8.371.535
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|648.315
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|984.974
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.452.143
|% 9,97
|
|MRSHL
|255,00
|9.028.841
|% 8,46
|
|FADE
|7,94
|182.688.292
|% -7,67
|
|MERIT
|24,74
|22.298.407
|% -6,22
|
|ERSU
|4,32
|17.194.647
|% -5,47
|
|OLMK
|7,28
|3.863.595
|% -5,45
|
|ANELE
|2,67
|16.603.455
|% -4,98
|
|GARAN
|9,06
|1.042.239.372
|% 0,78
|
|SISE
|8,47
|676.276.857
|% 1,32
|
|THYAO
|14,12
|597.897.948
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,37
|494.005.765
|% 1,66
|
|ASELS
|16,73
|428.388.161
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,53
|376.684.771
|% 1,61
|
|GARAN
|9,06
|1.042.239.372
|% 0,78
|
|DOHOL
|2,62
|223.589.736
|% 2,34
|
|SISE
|8,47
|676.276.857
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,41
|410.742.765
|% 1,69
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6104
|9,6170
|% 1,23
|
|Euro
|11,1897
|11,1989
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,2227
|13,2890
|% 1,10
|
|Frank
|10,4428
|10,5057
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5545
|2,5673
|% 1,04
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,52
|
|Altın Gr.
|552
|552
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|83,29
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|40,29
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,15
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,52
|0,12
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,53
|